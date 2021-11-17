Агрессивного мужчину с собакой из Петергофа, обматерившего полицейского, отправили в СИЗО

Неадекватного мужчину из Петергофа, угрожавшего полицейскому, отправили в СИЗО Фото: Олег ЗОЛОТО

Агрессивный мужчина с собакой, держащий несколько лет в страхе жителей Петергофа, оказался за решеткой. В среду, 17 ноября 2021 года, Петродворцовый районный суд принял решение о заключении под стражу мужчину, обвиняемого в нападении и оскорблении полицейского.

- 31 октября мужчина, находясь на улице, публично, в неприличной форме, в присутствии свидетелей, выразился в адрес участкового, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мужчина угрожал застрелить полицейского, если тот явится к нему на участок. Также он держал большую собаку без намордника, которую мог натравить на участкового. Все происходящее было записано на видео, а также возбуждены два уголовных дела.

Обвиняемого задержали 16 ноября. В суде он вину не признал. Мужчину отправили в СИЗО до 15 января 2022 года.