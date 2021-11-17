Грузовой поезд частично сошел с рельсов в Ленобласти

В Ленобласти грузовой поезд частично сошел с рельсов. Фото: СЗТП

В Ленобласти три вагона грузового поезда сошли с рельсов. Все произошло на железой дороге в Волосовском районе. К счастью, ни локомотив, ни вагоны не опрокинулись. А опасаться было чего – в вагонах перевозят аммиачную селитру. Однако ничто в итоге не рассыпалось. Правда, Северо-Западная прокуратура все же оперативно организовала проверку по факту происшествия.

К счастью, аммиачная селитра не высыпалась из вагонов. Фото: СЗТП

- Произошел сход трех вагонов в середине состава в 16:05 в среду, 17 ноября, в районе ж/д станции «Волосово» на перегоне «Гатчина – Лужская». Пострадавших в результате инцидента нет, - отметили в пресс-службе СЗТП.

Сотрудники прокуратуры намерены дать оценку действиям ответственных должностных лиц и принять меры в случае необходимости, если нарушение на самом деле было.