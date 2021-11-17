Турникеты в метро Петербурга смогут считывать QR-коды

В метро Петербурга в 2022 году турникеты будут считывать QR-коды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский метрополитен в 2022 году обновит турникеты так, чтобы оборудование могло считать билет с QR-кодом. Согласно информации, опубликованной на портале государственных закупок, контракт на выполнение работ вступит в силу 14 марта 2022 года.

- Турникеты обновят на станциях «Нарвская» и «Улица Дыбенко». Стоимость работ составит 3,5 миллиона рублей, - говорится в документе, опубликованном на сайте госзакупок.

Связана ли такая инициатива и введением нового или изменением уже существующих тарифов, пока неясно - в пресс-службе метрополитена сказали, что ответят позже.

Однако в апреле 2022 года вместе транспортной реформой в автобусах Петербурга, появится билеты с QR-кодами. Новый тип документа можно будет использовать для пересадки на другой маршрут, трамвай, троллейбус или электробус. Использования в метро такой билет не подразумевает.