Житель Петербурга выловил огромную щуку в последний день навигации

Петербуржец выловил огромную щуку в последний день навигации. Фото: предоставлено "КП" / instagram.com/yackov_verh

Житель Петербурга Яков похвастался тем, что выловил огромную щуку в последний день навигации в одной из акваторий Ленобласти. Читатель «Комсомолки» рассказал, что глубоким вечером на протяжении получаса тащил рыбу к себе, настолько она была мощна. Мужчина находился один в лодке, под конец силы начали его покидать, но рыбак не сдался. Итог – 8,2 кг щуки все-таки оказались в руках довольного Якова.

Яков полчаса тащил рыбину к себе. Фото: предоставлено "КП" / instagram.com/yackov_verh

- В этом году начал работать егерем/рыболовом, чтобы увлечение приносило небольшую прибыль. В последний день навигации все говорило о том, что будут клевать крупные особи. Погода, давление и прочее. Никто из друзей не смог поехать, и я решил пойти один. Щука взяла, как я и предполагал, на самой отмели, в камыше. Стемнело окончательно. Одному в лодке сложно справиться с такой «мамкой». Но я не оставил ей шансов, опыт и знания помогли мне поймать трофея, - вспоминает рыбак в разговоре с «КП-Петербург».

К слову, бывалые рыбаки рассказали «Комсомолке», что до рекорда мужчине далеко. Три года назад, например, в Ленобласти поймали щуку-монстра весом в 18,6 кг. Но и рыбка в 8,2 килограмма – тоже почетный результат.