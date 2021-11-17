Посетителю фитнес-центра в Петербурге вызвали полицию из-за отсутствия QR-кода

Новые правила работы системы QR-кодов ввели с 15 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не успели в Петербурге вступить в силу новые правила работы системы QR-кодов, как появилась ее первая "жертва". Из одного из фитнес-центр Петербурга в полицию поступило сообщение о том, что посетитель прошел к ним без QR-кода. Как сообщил "КП" источник в правоохранительных органах, сотрудники центра просили стражей порядка разобраться со "злостным" нарушителем. Пока неизвестно, составили ли на спортсмена административный протокол, но, если так, его, скорее всего, ждет "черный список" в зале, штраф и прививка, которую он до последнего откладывал.

Напомним, что с 15 ноября в силу вступили новые правила работы системы QR-кодов. Теперь заветный знак прививочника нужно предъявлять еще и в бассейнах, фитнес-центрах и других организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта.

Эти же правила касаются и залов бракосочетания. Так что сейчас без QR-кода ни поплавать, ни пожениться. Приседать и отжиматься непривитым и без QR-кода пока тоже лучше дома.

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