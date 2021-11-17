Ректора СПбГИКиТ Александра Евменова уволили с должности

В СПбГИКиТ неожиданно сменили ректора. Фото: gukit.ru

В СПбГИКиТ сменился ректор. Об увольнении Александра Евменова, руководителя старейшего киновуза России, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. На замену 67-летнему профессору придет Наталья Горина, продюсер и сценарист, долгое время преподававшая в стенах университета. В Минкультуры объясняют рокировку тем, что вузу нужны идеи молодых специалистов, отвечающие современным вызовам индустрии.

- Успешное развитие института невозможно без наличия динамично развивающей и гибко реагирующей на запросы времени системы образования. Кадровые изменения должны обеспечить преемственность в развитии учреждения, привнести новый взгляд на систему подготовки специалистов в области кинематографии и придать импульс кинематографическому процессу, - отмечается на сайте Министерства культуры РФ.

«КП-Петербург» обратилась за комментарием к учащимся вуза с целью узнать их мнение о перестановке.

- Евменову удалось собрать по-настоящему сильных профессионалов от мира кино в университете. Приезжали именитые мастера, проводились многочисленные студенческие конкурсы. С административной частью в университете почти не сталкивался, поэтому мало что могу сказать о происходивших там процессах. Надеюсь, что новому ректору удастся взять в руки управление университетом и сделать его ещё лучше, - рассказал нам один из студентов на правах анонимности.