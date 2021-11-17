Сотрудники ФСБ нагрянули с обыском в офис предпринимателя в бизнес-центре на Петроградке

ФСБ обыскала один из офисов бизнес-центра в Петербурге. Фото: google.com/maps

Сотрудники ФСБ нагрянули с обыском офис предпринимателя, расположенный в известном бизнес-центре «Сенатор» в Петроградском районе Петербурга. Силовики пришли в здание утром 17 ноября. Доступ посетителей временно закрыли. По информации источника «Невских новостей», ФСБ проверяет бизнесмена на предмет совершения мошеннических действий.

- Визит сотрудников ФСБ в бизнес-центр связали с необходимостью проведения обыска у предпринимателя Бесика М., который снимает один из офисов. В прошлом мужчина возглавлял компанию и владел двумя юридическими лицами. Все организации уже прекратили деятельность, - пишет издание.

У бизнесмена изъяли некоторые документы. Официальной информации об обысках пока не поступало.