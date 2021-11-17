Пенсионер на «Хендае» сбил двух сверстниц на «зебре» в Ленобласти

В Ленобласти пенсионер сбил двух пожилых женщин на "зебре". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Водитель «Хендай Солярис» сбил двух пенсионерок на «зебре» у деревни Шепелево, что находится в Ломоносовском районе Ленобласти. Все произошло около 17:30. Пока не сообщается, был ли участок с уличным освещением. Известно, что одна из женщин скончалась на месте происшествия, она получила травмы, несовместимые с жизнью. За рулем находился 69-летний мужчина. С ним общаются сотрудники ГИБДД.

- Автомобиль сбил на пешеходном переходе двух женщин, 64 и 67 лет. Последняя пострадавшая выжила, ее срочно госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Сам водитель иномарки не пострадал, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По факту смертельной аварии проводится проверка. Речи о возбуждении уголовного дела пока не идет.