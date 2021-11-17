Астроном дал прогноз на шанс увидеть метеорный поток в ночь на 18 ноября в Петербурге

В Петербурге в ночь на 18 ноября 2021 года есть маленький шанс увидеть метеорный поток. Фото: YouTube-канал: "International Meteor Organization"

Любители-астрономы из ассоциации Aurora Hunters SPB ожидают метеорный поток в ночь с 17 на 18 ноября в Петербурге. «Комсомолка» решила уточнить у профессионала, велики ли шансы увидеть красоту. По словам старшего научного сотрудника лаборатории астрометрии и звездной астрономии при Пулковской обсерватории Максима Ховричева, наблюдать необычное явление смогут разве что избранные.

- Даже профи в безлунную ночь насобирал бы десяток метеоров за час. Сейчас близко к полнолунию – никаких шансов даже при ясной погоде. А в городской черте о метеорах вообще можно забыть из-за засветки, – уверено сообщил специалист журналисту «КП-Петербург». – Поскольку орбиты комет известны хорошо, то действительно, можно заранее вычислить, когда Земля пересекает шлейфы комет (метеороидные рои). Поэтому можно довольно точно сказать, когда и с какой интенсивностью метеорные потоки будут наблюдаться.

Как добавил ученый-астроном, метеорный поток порождают пылинки, выброшенные при эрозии кометного ядра в космосе. При этом у комет появляются характерные хвосты, давшие им название. Земля регулярно пересекает такие кометные шлейфы. Частицы в них обычно сильно меньше сантиметра. Они «сгорают» на высоте порядка 80-ти километров, поэтому безопасны.