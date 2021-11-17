Необычные «костюмы» одели на молодые липы на Московском проспекте в Петербурге

На Московском проспекте в Петербурге у деревьев появились необычные "костюмы". Фото: Полина ШАНДРАК

Жители Петербурга заметили, что на Московском проспекте молодые липы приоделись в необычные «костюмы». Оказалось, садовники специально укрывают кроны деревьев защитными мешками. Издалека же для обывателя все выглядит немного странно – будто бы на проспекте высадили гигантские коричневые чупа-чупсы. Результат труда работников садово-паркового хозяйства сфотографировала журналистка «КП-Петербург».

Некоторые горожане недоумевали, в чем причина преображения липа. Фото: Полина ШАНДРАК

- Со стороны смотрится странно, некоторые прохожие интересовались у садовников, в чем смысл их работы. Те отвечали что-то в духе, что надо защитить липы от пыли транспортного потока, ну и морозы на подходе, - отметила корреспондент «Комсомолки».

Липы хотят защитить от холодов и выхлопов автомобилей. Фото: Полина ШАНДРАК

«КП-Петербург» обратилась в комитет по благоустройству за официальным комментарием, но нас попросили подождать следующего дня.