Сергея Петрова утвердили на пост ректора НГУ имени Лесгафта

У НГУ имени Лесгафта появился официально утвержденный ректор. Фото: lesgaft.spb.ru

Сергея Петрова официально утвердили на должность ректора петербургского НГУ имени Лесгафта. Об этом говорится на сайте университета. Напомним, в конце сентября 2021 года в вузе прошли выборы на пост руководителя. В итоге более 50% работников и учащихся поддержали именно кандидатуру Петрова, который до этого был доцентом кафедры теории и методики борьбы. Нового ректора быстро согласовал полномочный представитель президента по СЗФО, а далее уже и сам Министр спорта РФ Олег Матыцин.

- Срок действия полномочий Сергея Петрова в должности руководителя вуза продлится до 15 ноября 2026 года, - отмечают в пресс-службе университета.

Добавим, что у Петрова есть ученая степень кандидата психологических наук, кроме этого он является профессором и выпускником НГУ имени Лесгафта.