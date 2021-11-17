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Общество17 ноября 2021 19:28

Детский омбудсмен назвала процент рождения недоношенных малышей в Петербурге

В мире таков каждый десятый ребенок
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Анна Митянина назвала процент рождения недоношенных детей в Петербурге.

Анна Митянина назвала процент рождения недоношенных детей в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина назвала процент рождения недоношенных детей в городе – он составляет от 5,5 до 6%. По информации детского омбудсмена, ежегодно в Северной столице появляется на свет примерно 200 малышей с аномально низкой массой тела. Обычно такие дети рождаются на сроке от 22 до 36 недель.

- Выживаемость самых маленьких деток, весом до 1 килограмма, благодаря развитию высоких медицинских технологий составляет сегодня 82%, - уточняет пресс-служба Анны Митяниной.

К слову, несколько дней назад медики зафиксировали новый мировой рекорд. В США на свет появился крохотный малыш весом всего в 420 граммов. Теперь за его судьбой пристально следят медики со всего мира.