Детский омбудсмен назвала процент рождения недоношенных малышей в Петербурге

Анна Митянина назвала процент рождения недоношенных детей в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина назвала процент рождения недоношенных детей в городе – он составляет от 5,5 до 6%. По информации детского омбудсмена, ежегодно в Северной столице появляется на свет примерно 200 малышей с аномально низкой массой тела. Обычно такие дети рождаются на сроке от 22 до 36 недель.

- Выживаемость самых маленьких деток, весом до 1 килограмма, благодаря развитию высоких медицинских технологий составляет сегодня 82%, - уточняет пресс-служба Анны Митяниной.

К слову, несколько дней назад медики зафиксировали новый мировой рекорд. В США на свет появился крохотный малыш весом всего в 420 граммов. Теперь за его судьбой пристально следят медики со всего мира.