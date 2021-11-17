Пенсионерка из Петербурга отсудила 75 тысяч рублей у коммунальщиков за падение на скользком тротуаре

78-летняя жительница Петербурга отсудила 75 тысяч рублей у коммунальщиков за падение на скользком тротуаре. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

78-летняя пенсионерка отсудила у петербургских коммунальщиков 75 тысяч рублей после падения на скользком тротуаре. Об итогах судебного процесса рассказали в пресс-службе городской прокуратуры. Все произошло в январе 2021 года. Пожилая женщина не совладала с равновесием на льду, упала и травмировала руку. Бабушку срочно госпитализировали в больницу. По факту происшествия началась прокурорская проверка. В Надзорном ведомстве встали на защиту пенсионерки.

- Причиной падения пожилой женщины стало нарушение требований законодательства о благоустройстве со стороны коммерческих организаций, которые не осуществили вовремя зимнюю уборку, - передает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

В надзорном ведомстве потребовали в суде взыскать с коммунальщиков расходы на лечение и компенсацию морального вреда. Итого набралась сумма в 75 тысяч рублей. Стороны заключили мировое соглашение.