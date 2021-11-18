На уборку Шушар в 2022 году выделили почти 80 млн рублей

80 млн рублей выделили на уборку Шушар в 2022 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Администрация Шушар выделила 79,2 млн рублей на поиск подрядчика, который займется уборкой в поселке в 2022 году. Об этом сообщается в соответствующей госзакупке. Кроме этого от победителя конкурса потребуют выполнять санитарную очистку некоторых территорий в Шушарах. Заявки от компаний ждут до 9 декабря 2021 года.

- Контракт будет действовать на срок по 31 декабря 2022 года. Подрядчик обязуется выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с требованиями законодательства. В течение всего срока контракта будет производится проверка выполненных работ с последующим составлением актов, с проведением видеофиксации, либо фотофиксации, - сообщается в контрактной документации.

Правда, техническое задание администрация Шушар пока так и не опубликовала. Ранее «КП-Петербург» посетила поселок и выяснила у местных жителей все о главных проблемах юга Северной столицы. И отдаленная станция метро это еще «цветочки».