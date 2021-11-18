Последние новости в Санкт-Петербурге на 18 ноября 2021 года: Смерть кота Рыжика из пышечной и подробности жизни сына-расчленителя со Смоленки

"КП" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 18 ноября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 18 ноября 2021 года. В этот раз дайджест состоит из происшествий – такова была минувшая среда. В старейшей пышечной города на Большой Конюшенной улице умер кот Рыжик. Мурлыка был завсегдатаем заведения и постоянно встречал жителей Северной столицы и туристов. Однако возраст взял свое – 23 года, как никак. В какой-то момент Рыжик просто ушел из кафе, в последний путь… По нему до сих пор горюют сотрудницы заведения и многие посетители. Однако Рыжик оставил себе замену – возлюбленную Пышу.

«Комсомолка» выяснила подробности жизни мужчины, который застрелил и расчленил собственного отца в Петербурге. Сын разделал тело пенсионера, положил части трупа в сумку и выкинул на набережную реки Смоленки. Следователям он уже во всем признался. Пенсионер был недоволен тем, что взрослый сын бездельничает, не работает да еще и нагло проживает в его квартире. Как рассказал «КП-Петербург» бывший муж сестры обвиняемого, мужчина и ранее вел себя неадекватно, например, мог напасть на близких с топором.

Суд отправил в СИЗО агрессивного мужчину из Петергофа, который терроризировал соседей в коттеджном поселке, а также угрожал убийством сотруднику полиции. Вину буйный подсудимый не признает. Над своим поведением он будет думать во время ареста, минимум до 15 января 2022 года.