Что произошло в ночь на 18 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в ночь с 17 на 18 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. Серьезный пожар произошел в доме №12 на улице Громова, что в Красногвардейском районе. Там горела трехкомнатная квартира. К сожалению, в пожаре есть пострадавшие, но в МЧС не уточняют, кто именно получил травмы или, не дай бог, погиб. Огонь в итоге распространился на 7 квадратных метров. За 20 минут пожар потушили силами 20 спасателей.

По информации «Дорожного инспектора» ночью два горожанина обратились в полицию после того, как и их ударили ножом. В первом случае пострадавший прибежал к охраннику магазина в доме №152 на проспекте Энгельса. Он рассказал, что к нему пристала компания из 10 человек в районе улицы Симонова. Во втором случае в полицию позвонила напуганная женщина со словами, что неизвестные напали с ножом на его мужа, он ранен. Полиция разбирается, не связаны ли эти два происшествия.