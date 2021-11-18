Мокрый снег с дождем пройдет в Петербурге в четверг, 18 ноября

Мокрый снег придет в Петербург на ближайшие три дня. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пасмурная погода ждет жителей Петербурга в наступивший четверг. Очередной циклон принесет в город дожди и мокрый снег. Температура будет близкой к норме, ветер будет умеренным, но возможны резкие порывы.

- 18 ноября ожидается преимущественно облачная погода. Днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный и западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха составит +2…+4 градуса, - сообщает городской гидрометцентр.

Водителей предупреждают о гололедице, которая возможна на дорогах в утренние часы.

Атмосферное давление в течение дня будет понижаться и составит 749 мм ртутного столба, что заметно ниже нормы.

Похожая погода с мокрым снегом и дождем, а также ночным и утренним гололедом сохранится на ближайшие два дня.