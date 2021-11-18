Пять строительных вагончиков сгорели на месте будущего парка «Тучков буян» на проспекте Добролюбова в Петербурге

Строительные бытовки тушили утром четверга на проспекте Добролюбова. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пять строительных вагончиков сгорели утром 18 ноября на территории будущего парка «Тучков буян» на проспекте Добролюбова. Вызов пожарным Петроградского района поступил в 7:28. Уже через пару минут спасатели были на месте.

- По адресу: проспект Добролюбова, дом 14 горели пять строительных вагончиков на общей площади в 76 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Через полчаса пожар был полностью ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. К ликвидации возгорания привлекались четыре единицы техники и 20 человек личного состава МЧС. Причины ЧП установят пожарные дознаватели.

Напомним, что на территории бывшего НИИ прикладной химии планируется создать новое общественное пространство с парком «Тучков буян» и дворцом танца Бориса Эйфмана.