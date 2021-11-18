Пробки в четверг утром в Петербурге достигли семи баллов

7-балльные пробки сковали Петербург утром 18 ноября. Фото: Яндекс.Карты

Пасмурная погода привела к серьезным затруднениям на петербургских дорогах. Утром четверга пробки достигли семи баллов из десяти. Причиной стали как дорожные работы, так и многочисленные ДТП, возникшие на мокром асфальте.

- Машина лежит на крыше в кармане Петергофского шоссе возле Южно-Приморского парка. Движение в сторону улицы Доблести ограничено. Авария в Колпино на пересечении Ремизова и Красной улиц, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте.

Если судить по данным сервиса Яндекс.Карты, то сразу несколько аварий произошли на внутреннем кольце КАД, из-за чего встал участок от Рябовского шоссе до развязки с проспектом Косыгина и чуть за нее. Второй затор собрался от Мурманского шоссе через вантовый мост до Обухово.

Пробки есть на проспекте Косыгина, Советском проспекте от Металлостроя к Рыбацкому, на Московском и Пулковском шоссе на подъезде к Петербургу. А также на набережных, в центре города, на Петроградской стороне и так далее.

По прогнозам синоптиков, дождь с мокрым снегом будет идти весь день.