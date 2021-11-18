Большие пробки собрались на КАД и на Бухарестской улице утром 18 ноября

Бухарестская улица замерла в пробке. Фото: vk.com/spb_today

Две большие пробки на внутреннем кольце КАД и одна, не менее протяженная на Бухарестской улице, отравляют жизнь петербургским автомобилистам утром 18 ноября. Водители жалуются на аварии и пасмурную погоду.

- Бухарестская встала благодаря одному торопыге, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, плотный затор начинается от проспекта Славы и идет до улицы Белы Куна.

Две другие серьезные пробки собрались на внутреннем кольце КАД. Одна стоит от Рябовского шоссе , до развязки с проспектом Косыгина и далее, до Заневки. На этом отрезке было три ДТП.

Еще один затор растянулся от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Здесь ситуация уже улучшается, аварийные машину убрали с дороги.