Смольный утвердил тарифы на эвакуацию автомобилей в Петербурге

Смольный утвердил тарифы на эвакуацию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по тарифам утвердил цены на эвакуацию автомобилей в Петербурге. На 2022 год они практически не изменятся. Так, за легковую машину придется отдать те же 3004 рубля. И это без учета штрафа за неправильную парковку в 3000 рублей и стоимость хранения на штраф-стоянке.

- Тариф на перемещение одного задержанного транспортного средства категорий А, А1, М, В, В1, С1, В1 составляет 3004 рубля. Для категорий С,D – 18 026 рублей, - говорится в документе, опубликованном на сайте Смольного.

За транспорт категорий ВЕ, С1Е, D1Е придется отдать уже 21 031 рубль, а за перевозку тяжелых и крупногабаритных машин установлен тариф в 24 035 рублей.

Напомним, что с июля 2021 года полномочия оформления нарушений правил стоянки и парковки в Петербурге переданы от ГИБДД к Комитету по транспорту. С лета по городу ездят парконы, которые с периодичностью в 15 минут считывают номера припаркованных автомобилей. Там, где есть знак, выписывается штраф в 3000 рублей, а если еще и табличка с эвакуатором, то машину могут увезти на штраф-стоянку. Всего их 12.