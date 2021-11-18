Пенсионер на "Хендай" сбил двух пешеходов под Петербургом

Пенсионер на "Хендай" насмерть сбил женщину под Петербургом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рядом с городом Ломоносов, что входит в состав Санкт-Петербурга, пенсионер на автомобиле сбил двух пешеходов. Авария произошла в шестом часу вечера 17 ноября 2021 года в деревне Шепелево. Один из пострадавших погиб. Об этом "Комсомольской правде в Петербурге" сообщил источник в правоохранительных органах.

- 69-летний водитель на "Хендай Солярис", двигаясь от Ломоносова в сторону Соснового Бора в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехал на двух пожилых женщин, проживающих в деревне, - рассказал источник.

От удара 64-летняя пенсионерка погибла на месте, вторая 67-летняя женщина получила серьезные травмы. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. У самого водителя от шока случился признак астмы, его также увезли в медицинское учреждение.

По факту произошедшей аварии проводится проверка.