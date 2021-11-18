Пассажиропоток в метро Петербурга снизился на 21% по сравнению с 2019 годом

Пассажиров в метро стало на 20% меньше, чем до пандемии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пандемия заметно сказалась на многих отраслях экономики Петербурга и в том числе транспортной. Так, по сравнению с последним докороновирусным 2019 годом, пассажиропоток в метрополитене города упал более, чем на 20%.

- Из-за ситуации с пандемией пассажиропоток в метро в текущем году упал на 21% по сравнению с 2019-м, - приводит слова начальника подземки Евгения Козина «Мойка 78».

Впрочем, и это уже неплохо. По итогам 2020 года снижение числа пассажиров составило 35%. Если до начала пандемии в сутки подземкой пользовались около 2,5 миллионов человек, то сейчас это показатель составляет около двух миллионов.