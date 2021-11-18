Более 50 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса расследуют в Петербурге

В Петербурге расследуют более 50 дел о подделке ковид-документов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области полиция расследует 51 уголовное дело о подделке COVID-документов. Речь идет о сертификатах о вакцинации от коронавируса, а также справках ПЦР-тестов. Все дела были возбуждены в 2020 и 2021 годах, рассказали "КП-Петербург" в главном управлении МВД по Северной столицы и Ленобласти.

- Сейчас дела находятся в производстве, по ним проводятся комплексы следственных действий, - сообщили в полиции.

Подделка ковидных документов проходит по уголовной статье 327 УК РФ. По ней виновным грозит ограничение свободы, принудительные работы либо же тюремное заключение до двух лет.

Напомним, что в Петербурге уже начали вводить систему QR-кодов. Так, людям, которые решат воспользоваться поддельными сертификатами, также грозят наказания. Подделка QR-кодов попадает под уголовные статьи о подделке документов, мошенничество и дачу взятки.