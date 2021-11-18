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Происшествия18 ноября 2021 8:04

В Ленобласти 96-летняя пенсионерка погибла в пансионате, попав головой в лифт

Трагедия произошла во Всеволожском районе, под Белоостровом
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Пенсионерка погибла в пансионате в Ленобласти.

Пенсионерка погибла в пансионате в Ленобласти.

Фото: Олег ЗОЛОТО

96-летняя женщина погибла в частном пансионате для престарелых людей. Ее голова попала в механизм платформы-подъемника для инвалидных колясок. Трагедия произошла 17 ноября под Белоостровом, во Всеволожском районе Ленинградской области.

- По данным следствия, сиделка поставила инвалидную коляску с пожилой женщиной лифт, который не имеет ограждения. В нарушение инструкции она отправила подъемник на другой этаж без сопровождения. При движении коляска опрокинулась назад. Пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, - сообщает пресс-служба областного управления СК.

Смерть пенсионерки наступила мгновенно. Приехавшие на вызов врачи уже ничего не могли сделать.

Позднее полицейские задержали саму 51-летнюю сиделку и директора частного пансионата. Сейчас ситуацией занимаются следователи СК, возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.