Уголовное дело возбудили после гибели пенсионерки в лифте пансионата в Ленобласти

Гендиректор и сиделка пансионата задержаны из-за смерти пенсионерки в лифте учреждения Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пенсионерки в лифте пансионата в Ленинградской области. Трагедия произошла 17 ноября 2021 года из-за халатного отношения сиделки, которая оставила пожилую женщину в инвалидной коляске одну в лифте. Об этом подробно рассказали в комитете.

- 40-летняя сиделка завезла инвалидную коляску с 97-летней постоялицей в лифт, в котором не было каких-либо ограждений, и отправила его на другой этаж без присмотра. Во время движения кабины коляска опрокинулась, женщина ударилась головой, - рассказали в комитете.

Пенсионерка получила серьезную черепно-мозговую травму от чего скончалась. В связи с этим следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть человека.

Сейчас директор пансионата и сиделка задержаны. Вскоре им изберут меру пресечения.