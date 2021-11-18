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Здоровье18 ноября 2021 8:40

Комздрав Петербурга рекомендовал давать два оплачиваемых выходных после вакцинации работающим горожанам

Это необходимо, чтобы после прививки спокойно пережить побочку
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комздрав Петербурга рекомендовал предоставлять горожанам два дня выходных после вакцинации от коронавируса

Комздрав Петербурга рекомендовал предоставлять горожанам два дня выходных после вакцинации от коронавируса

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса, чтобы добиться коллективного иммунитета и успешно противостоять пандемии. Для того, чтобы горожане могли спокойно прививаться и не толпиться в прививочных пунктах в выходные дни, комитет по здравоохранению рекомендовал работодателям предоставлять своим сотрудникам оплачиваемые отгулы. Рекомендация была опубликована 17 ноября 2021 года.

- Российской трехсторонней комиссией утверждены рекомендации по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавируса двух оплачиваемых выходных, - сообщили в комздраве.

Таким образом работники смогут спокойно сделать прививку, а также отдохнуть, в случае если после укола начнутся побочные реакции в виде слабости и температуры.

Напомним, что в Петербурге открыты 177 прививочных пункта.