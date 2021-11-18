Комздрав Петербурга рекомендовал давать два оплачиваемых выходных после вакцинации работающим горожанам

Комздрав Петербурга рекомендовал предоставлять горожанам два дня выходных после вакцинации от коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса, чтобы добиться коллективного иммунитета и успешно противостоять пандемии. Для того, чтобы горожане могли спокойно прививаться и не толпиться в прививочных пунктах в выходные дни, комитет по здравоохранению рекомендовал работодателям предоставлять своим сотрудникам оплачиваемые отгулы. Рекомендация была опубликована 17 ноября 2021 года.

- Российской трехсторонней комиссией утверждены рекомендации по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавируса двух оплачиваемых выходных, - сообщили в комздраве.

Таким образом работники смогут спокойно сделать прививку, а также отдохнуть, в случае если после укола начнутся побочные реакции в виде слабости и температуры.

Напомним, что в Петербурге открыты 177 прививочных пункта.