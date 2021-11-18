Новый спад заболеваний коронавирусом произошел в Петербурге 18 ноября

В Петербурге произошел новый спад заболеваний коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге постепенно улучшается ситуация с коронавирусом. Второй день подряд ежедневный прирост заболевших становится меньше. Так, поданным оперативного штаба по COVID-19 на 18 ноября 2021 года зарегистрировано на 5,3 процентов меньше зараженных, чем днем ранее.

- На 18 ноября в Петербурге выявлено 2645 новых случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших значительно больше - 3849 человек. Также 79 пациентов скончались в следствии инфекции, - рассказали в оперштабе.

Последние данные по ковиду в Петербурге на 18 ноября / Фото: Яндекс

Всего с начала пандемии в Северной столице уже заболели 763 286 человек, из них выздоровели 690 451 пациентов и 25 350 умерли.

Напомним, что власти города продолжают призывать петербуржцев вакцинироваться от коронавируса. Однако последнее время талонов на всех не хватает. В комздраве объяснили причину такой проблемы.