Большая партия вакцины "Спутник Лайт" поступит в Петербург до конца недели

Новую партию вакцины "Спутник Лайт" привезут в Петербург до конца недели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала месяца в Санкт-Петербурге было израсходовано порядка 60 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт", которая очень востребована у горожан. Как рассказали в комитете по здравоохранению города 18 ноября 2021 года, в скором времени ожидается новая, большая поставка препарата.

- Да действительно, большая партия ожидается до конца недели. Точные сроки и объем поставки пока не известны, - подтвердили информацию "КП-Петербург" в ведомстве.

Напомним, что 1 ноября в Петербург было привезено 100 тысяч доз препарата, но уже к 17 ноября в городе осталось лишь 42 тысячи комплектов. По рекомендации Министерства здравоохранения, вакцину рекомендовано использовать только для ревакцинации, а также вакцинации тех, кто переболел инфекцией.