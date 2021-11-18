В больницах Петербурга свернули 600 коронавирусных коек

В ковидных больницах Петербурга свернули 600 коек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Эпидемическая ситуация в Санкт-Петербурге постепенно улучшается, ежедневный прирост зараженных сокращается, а свободных коек в больницах становится больше. Так, в городских стационарах впервые за четвертую волну пандемии сократили количество мест для пациентов с коронавирусом. Об этом говорится в отчете петербургской администрации на 18 ноября 2021 года.

- На сегодня в городских больницах для приема больных коронавирусом и пневмониями осталось 8888 коек. 600 мест было убрано. Всего в стационарах находятся порядка 7 тысяч пациентов, - сообщили в Смольном.

Уровень госпитализации пока не очень стабилен. Показатель скачет, при этом ежедневно выписывают большое количество пациентов. Так, за минувший день в стационары поступили 428 человек, а выписаны 562 человека.

Число тяжелобольных тоже уменьшается. На данный момент в реанимациях находятся 680 пациентов, еще 342 человека подключены к аппаратам ИВЛ.