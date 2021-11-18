СК показал фото с места гибели пенсионерки в пансионате в Ленобласти

Голова пенсионерки попала в механизм подъемника. Фото: ГУ СК РФ по ЛО

Следственный комитет показал фото с места гибели пенсионерки в частном пансионате, расположенном во Всеволожском районе в Ленобласти. Трагедия произошла 17 ноября по недосмотру сиделки, оставившую кресло-каталку с пожилой женщиной на неогороженном подъемнике без присмотра.

- При движении коляска опрокинулась назад, в результате чего пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму и скончалась, - сообщает пресс-служба Следкома.

Прибывшие на место трагедии полицейские задержали 51-летнюю сиделку и директора частного пансионата для пожилых людей. После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновным грозит до шести лет лишения свободы.