В ковидном госпитале "Ленэкспо" в Петербурге начали сворачивать койки

В "Ленэкспо" начали сворачивать койки для больных коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На фоне улучшения эпидемической обстановки в Санкт-Петербурге начали сокращать количество мест в больницах и госпиталях для больных коронавирусом. Как сообщили в комитете по здравоохранению, в общей сложности в городе свернули 600 коек.

- На 200 коек сократили число мест во временном госпитале в "Ленэкспо". Также свернули 400 мест в Госпитале для ветеранов войн, - отметили в комитете по здравоохранению.

На данный момент в стационарах города развернуто 8888 мест для приема пациентов с коронавирусом и пневмониями. Из них 7 тысяч коек заняты.

Напомним, что ежедневный прирост заболевших в городе начинает постепенно снижаться, а количество выздоровевших расти. За минувшие сутки в Петербурге заболели еще более 2,6 тысяч человек.