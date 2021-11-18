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Общество18 ноября 2021 10:43

Это «предзимье»: Главный синоптик Петербурга о погоде на конец ноября

Заморозки до -6 градусов ожидаются в Петербурге 23 ноября
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Со следующей недели в Петербурге подморозит. Снег возможен.

Со следующей недели в Петербурге подморозит. Снег возможен.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Первые более-менее заметные морозы должны прийти в Петербург на следующей неделе. Похолодать должно уже в ближайшее воскресенье, а в ночь на 23 ноября столбик термометра опустится до -6 градусов. Впрочем, настоящей зимы пока не будет.

- Пока то это предзимье. Устойчивый «плюс» сменится на «минус», но возможны оттепели из-за прихода циклонов, которые идут один за одним, - рассказал «Комсомольской правде» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Осадки будут соответствовать. Если до субботы будет идти мокрый снег с дождем, то в первый день выходных снегопад усилится. Дальше будет небольшое падение температуры до -1 градуса и гололедица на дорогах. Но сильных морозов пока специалисты гидрометцентра не предсказывают и снегопадов - тоже. Окончание ноября будет переменчивым с точки зрения погодных условий. А точного прогноза на декабрь синоптики еще не составили.