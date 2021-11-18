Незаконные торговые точки убрали возле семи станций метро в Петербурге

У станций метро в Петербурге снесли незаконные торговые точки / Фото: ККИ

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга провел очередные рейды в городе по незаконным точкам уличной торговли. На этот раз инспекторы сконцентрировали внимание на прилавках возле станций метро. Проверки прошли рядом с семью вестибюлями в Невском, Калининском, Московском и Кировском районах. Об этом в Смольном рассказали 18 ноября 2021 года.

- В ходе рейда убрали восемь точек у станции "Гражданский проспект", где продавали аксессуары для смартфонов, рыбу, овощи и вещи. Еще четыре точки ликвидированы у "Академической", - рассказали в комитете.

Столы и прилавки с овощами и фруктами очистили у метро "Проспект Большевиков", "Проспект Ветеранов", "Площадь Мужества". Еще три точки демонтировали у "Ленинского проспекта" и одну возле метро "Московская".

Всем незаконным торговцам за использование земельных участков придется заплатить штрафы, а также возместить стоимость работ по демонтажу точек.