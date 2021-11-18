Лось и блогеры благоустроили 15 родников в Ленобласти

15 родников благоустроили в Ленобласти. Фото: lenobl.ru

15 родников были благоустроены в рамках экологического проекта «Чистые родники Ленинградской области». Занимались этим в том числе волонтеры на субботниках, а помогал им… лось Лосилий - неофициальный туристический символ 47 региона.

- Сотрудники Ресурсного центра «Мастерская свободы» вместе с сообществом петербургских блогеров провели 15 эко-субботников и благоустроили территорию возле родников – установили пять столов, 10 скамеек и 15 информационных щитов, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Всего в работах приняли участие 25 волонтеров, а география проекта затронула 10 районов области: Тосненский, Гатчинский, Приозерский, Ломоносовский, Волосовский, Всеволожский, Кировский, Кингисеппский, Лужский и Волховский.

Сам проект «Чистые родники» реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области и перекликается с тематикой «Года чистой воды», которым в 47 регионе был объявлен 2021 год.