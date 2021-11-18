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Происшествия18 ноября 2021 11:39

Суд арестовал жителя Петербурга, расчленившего отца и выбросившего части тела в Смоленку

Вину мужчина признал
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Суд арестовал мужчину, расчленившего своего отца.

Суд арестовал мужчину, расчленившего своего отца.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Василеостровский районный суд Петербурга отправил под арест 35-летнего мужчину, который убил и расчленил собственного отца. После чего упаковал части тела в две сумки и выбросил их в реку Смоленку.

- Обвиняемый вину признал полностью. Срок меры – до 15 января 2022 года, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что, по предварительным данным, конфликт между родственниками произошел из-за того, что младший мужчина не работал и не хотел съезжать с квартиры, в которой жил с отцом. Тот ранее работал адвокатом и не одобрял образ жизни сына.

В ходе разборок сын взял в руки охотничье ружье и выстрели отцу в голову. После чего расчленил тело электролобзиком и упаковал останки в две хозяйственные сумки. Привязал их к тележкам, отвез к набережной Смоленки и скинул в воду.

Через два дня, 16 ноября, останки были найдены.