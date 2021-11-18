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Происшествия18 ноября 2021 11:53

Мужчина задушил подругу во время застолья в Петербурге

Полиция по "горячим следам" задержала 39-летнего подозреваемого
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге задержали мужчину за убийство подруги во время застолья

В Петербурге задержали мужчину за убийство подруги во время застолья

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге обычное застолье закончилось трагедией. Рано утром 17 ноября 2021 года в полицию позвонил мужчина и сообщил, что обнаружил труп 38-летней знакомой в квартире дома 124/56 по Бухарестской улице. На место немедленно выехал наряд полиции, сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

- В квартире был обнаружен труп женщины с гематомами лица, шеи и рук, - уточнил источник.

Спустя час после этого по "горячим следам" у дома 108/2 по Гражданскому проспекту был задержан 39-летний мужчина. Полиция установила, что ночью он был в гостях у убитой женщины. Они вместе устроили застолье с алкогольными напитками. Однако в процессе между ними возникла ссора. Мужчина налетел на свою подругу, избил ее и задушил.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Известно, что задержанный ранее был шесть раз судим за разбои и кражи.