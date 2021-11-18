Мокрый снег с сильным ветром обрушатся на Ленобласть 19 ноября

Сильный ветер и мокрый снег ждут Ленобласть с 19 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ленинградскую область надвигается непогода. Начиная с 19 ноября 2021 года в регионе усилится ветер и пойдет мокрый снег. Об этом рассказали в управлении МЧС 47-го региона.

- 19 ноября ы области будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Ночью подует сильный северо-западный ветер 8-13 метров в секунду, в прибрежных районах до 15 метров в секунду. Днем сила ветра спадет до 7-12 метров в секунду и почти утихнет к вечеру. Суточная температура воздуха минус 1, плюс 4 градуса, - рассказали спасатели.

20 ноября в области снова поднимется ветер до 15 метров в секунду, ночью и утром пройдет мокрый снег с дождем. Такая же погода, но без сильного ветра, ожидается и 21 ноября.

Также на протяжении всех этих дней на дорогах будет опасный гололед.