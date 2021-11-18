МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге

Сильный ветер обещают в Петербурге 19 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает об ухудшении погоды и усилении ветра, которые ждут в городе в пятницу, 19 ноября. Кроме дождя с мокрым снегом жителей Северной столицы будут терзать резкие северо-западные порывы скоростью до 15 метров в секунду.

- 19 ноября в Санкт-Петербурге ожидается ветер западный, северо-западный скоростью 8-13 метров в секунду, в прибрежных районах местами с порывами до 15 метров в секунду, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Горожан традиционно призывают в осторожности при нахождении на улице и советуют не ставить машины под деревьями, рекламными щитами и прочими шаткими конструкциями.

Напомним, что согласно прогнозу петербургского гидрометцентра, ближайшие дни будут не только ветреными, но и пасмурно-снежными. До воскресенья температура воздуха останется в плюсовых значениях, а потом уйдет в небольшой «минус».