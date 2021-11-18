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Происшествия18 ноября 2021 12:38

Женщина погибла при пожаре на Наличной улице

В двухкомнатной квартире горела кухня
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Тело женщины нашли на пожарище в Василеостровском районе.

Тело женщины нашли на пожарище в Василеостровском районе.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожар в квартире в Василеостровском районе Петербурга привел к человеческим жертвам. Сообщение о возгорании на Наличной улице поступило на пульт дежурного МЧС утром 18 ноября. Спасатели прибыли на место в считанные минуты, но трагедии избежать не удалось.

- По адресу: Наличная улица, дом 36, корпус 5 в 2-х комнатной отдельной квартире, на кухне незначительно обгорела обстановка. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Спасатели быстро справились с огнем, но при разборе завалов в квартире была обнаружена погибшая женщина.

Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются. На месте ЧП работали три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.