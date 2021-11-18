Гостиницу, где останавливались Дюма и Толстой, продают в Петергофе

В Петергофе продается гостиница 19-го века / Фото: Авито

В самом центре Петергофа под Санкт-Петербургом выставили на продажу отель с огромной историей. Придорожная гостиница прямо напротив входа в Верхний парк была построена еще в 1839 году. Какое-то время здание стояло заброшенным, но его вновь "оживили" и предлагают купить за 490 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось в интернете 11 ноября 2021 года.

- Спустя почти два столетия гостиница "Самсон" вновь открыла свои двери, чтобы создать неповторимую атмосферу для приема гостей в новом здании вблизи императорского дворца, - рассказал продавец.

Раньше в гостиничных номерах останавливались известные люди и царские особы: великие князья, принц Ольденбургский, сыновья герцога Лейхтенбергского, а также Александр Дюма, Павел Пестель, Толстой и многие другие.

Здание гостиницы 3,5 квадратных метров, в нем 59 номеров на 156 человек.