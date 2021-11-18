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Происшествия18 ноября 2021 13:12

475 тысяч рублей пенсии выдали билетами банка приколов 90-летней жительнице Петербурга

Полиция начала проверку
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Пенсионерка заявила, что ей выдавали деньги сувенирными деньгами.

Пенсионерка заявила, что ей выдавали деньги сувенирными деньгами.

Фото: Олег ЗОЛОТО

90-летняя жительница Невского района Петербурга обратилась в полицию из-за подмены денег. Она заявила, что ей выдавали пенсию «билетами банка приколов». Это выяснилось при по ходе в магазин, где у бабушки отказались брать сомнительную купюру.

- Вернувшись домой, пенсионерка решила повнимательнее рассмотреть остальную часть накопленной пенсии. Оказалось, что все 95 купюр по 5 000 рублей также были билетами «банка приколов», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В разговоре с полицейскими пенсионерка пояснила, что пенсию ей приносил курьер с почты и показала 13 квитанций о доставке. Общая сумма ущерба составила 475 тысяч рублей.

Сейчас следователи выясняют, кто и когда подменил настоящие деньги сувенирными. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о мошенничестве.