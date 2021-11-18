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Здоровье18 ноября 2021 13:13

Привитый от коронавируса пациент умер в больнице святого Георгия в Петербурге

Причиной смерти стала тяжелая соматическая патология
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В ноябре в Петербурге от коронавируса умер привитый пациент

В ноябре в Петербурге от коронавируса умер привитый пациент

Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о случаях заболевания коронавирусом людей, которые были привиты. В половине случаев заражения происходили между двумя прививками, пока иммунитет еще не выработался. Также с начала ноября есть зарегистрированный случай смерти привитого пациента.

- За период с 1 по 15 ноября в больнице святого Георгия умер один пациент, заболевший коронавирусом. Он был привит еще в феврале 2021 года. Однако причиной смерти стала тяжелая соматическая патология, - пояснили в комздраве.

Случаи заболевания привитых пациентов есть. Но, как отметили в ведомстве, вакцина облегчает течение заболевания. Даже пожилые люди с хроническими болезнями реже попадают в реанимацию и, тем более, умирают.