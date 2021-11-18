Комздрав рассказал о случаях заражения коронавирусом вакцинированных пациентов в Петербурге

В комздраве Петербурга рассказали о случаях заболевания коронавирусом привитых пациентов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мо мере того, как жители Санкт-Петербурга вакцинируются от коронавируса, число привитых пациентов, оказывающихся в больницах с инфекцией тоже увеличивается. Однако болеют они все же намного легче, даже при наличии серьезных хронических заболеваний. Об этом 18 ноября 2021 года рассказали в комитете по здравоохранению.

- В Госпиталь для ветеранов войн с 1 по 15 ноября поступило 1404 пациента с коронавирусом, из них, со слов самих людей, привиты были 289 человек. Причем, половина успела сделать только первый укол. В реанимацию среди привитых попали три человека, но уже все переведены на стационарное отделение, - пояснили в ведомстве.

Примерно такая же картина в Покровской больнице. За этот же период были госпитализированы 700 человек, из которых вакцинированы 137. Также половина заразилась коронавирусом в период между прививками, а у многих после вакцинации прошло больше полугода. Тяжелых случаев в больнице не было.

В больницу святого Георгия попали 156 вакцинированных пациентов, 130 из них были привиты полностью, но половина более шести месяцев назад. Один из пациентов умер в следствии тяжелой соматической патологии.