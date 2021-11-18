МЧС предупредило об усилении ветра в Петербурге вечером 18 ноября

Ветер до 15 метров в секунду поднимется в Петербурге вечером 18 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

Управление МЧС Санкт-Петербурга предупредило жителей города об ухудшении погоды. Вечером 18 ноября 2021 года в Северной столице поднимется ветер, который подует со стороны залива.

- 18 ноября в Санкт-Петербурге начиная с 19-22 часов, местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15 метров в секунду, - предупредили спасатели города.

При таком ветре горожанам рекомендуется не ходить рядом с плохо закрепленными конструкциями, а автомобилистам оставлять машины подальше от рекламных щитов и деревьев.

Задувать в городе продолжит и в пятницу, 19 ноября. Также ожидается западный, северо-западный ветер до 8-13 метров в секунду, а в прибрежных районах до 15 метров в секунду.

Напомним, что в выходные в городе будет прохладно и пасмурно. Все дни ожидается мокрый снег, а температура от плюсовой в субботу изменится до минусовой в воскресенье.