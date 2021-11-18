Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по застройке города

Беглов хочет продлить запрет на публичные слушания по вопросам градостроительства Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге могут продлить запрет на проведение публичных слушаний по вопросам градостроительства еще на год. Такое предложение внес на рассмотрение в городской парламент губернатор Александр Беглов, пишет издание "Невские новости" со ссылкой на депутата Бориса Вишневского. В замен градоначальник предлагает проводить обсуждения в онлайн-формате.

- Запрет должен позволить петербуржцам принять участие в слушаниях, при этом не боясь заразиться коронавирусом, - пишет издание.

Обсуждение всех самых важных вопросов по застройке, включая изменения в закон о Генплане останется в дистанционном формате.

Сам парламентарий Вишневский отметил, что во время принятия нового Генплана в 2022 году правительство города моет заложить нормы, на которые горожане могут отреагировать негативно.