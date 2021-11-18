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Дом. Семья18 ноября 2021 15:02

Бурой медведице отремонтировали грязный, тесный вольер в Ленобласти

Условия содержания животного улучшили после вмешательства Росприроднадзора
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Бурой медведице отремонтировали грязный, тесный вольер в Ленобласти

Бурой медведице отремонтировали грязный, тесный вольер в Ленобласти

Фото: принтскрин видео.

Медведица Маша из Ленинградской области улучшила свои условия жизни. Животное живет на частном участке в садоводстве Белоостров. В марте Росприроднадзор обнаружил, что косолапая содержится в ужасных условиях: вольер сырой и тесный, свежей воды нет. Ведомство потребовало устранить нарушения и обеспечить медведицу нормальным жильем. О результатах надзор рассказал 18 ноября 2021 года.

- Животное вакцинировано против бешенства. В искусственной берлоге отремонтирована крыша. Теперь осадки не попадают в вольер. Оборудована поилка, что обеспечивает постоянный доступ животного к питьевой воде, - рассказали в Росприроднадзоре.

Теперь Маша обживает комфортную берлогу и потихоньку готовится к зимнему сну.

Добавим, что медведица остается под контролем управления.