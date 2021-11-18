В Петербурге отмечается снижение числа заболевших и умерших в сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург преодолел пик четвертой волны коронавируса. По крайней мере об этом свидетельствует статистика последних дней. Но радоваться еще рано – падение заболеваемости, судя по всему, будет долгим, сообщил «Комсомолке» в четверг, 18 нояря, кандидат биологических наук, независимый аналитик Алексей Куприянов.

- На мой взгляд, сейчас все больше надежд на то, что мы преодолели пик по заражениям, - отметил эксперт. - Причем преодолели еще в конце октября, потому что именно с этого периода у нас начали понемногу снижаться основные показатели развития эпидемии – собственно, заболеваемость, смертность и даже количество поисковых запросов в Яндексе, посвященных теме COVID-19. На прошлой неделе был небольшой всплеск, связанный с отложенным спросом на тесты из-за локдауна – то есть, люди сидели дома и не высовывались, а потом все пошли проверяться – но в целом тренд все же нисходящий, и это хороший знак.

Впрочем, по словам Куприянова, расслабляться сейчас явно не стоит: динамика такова, что даже до летних показателей заболеваемости (1 800 – 2 000 новых случаев в сутки) Петербург будет «падать» как минимум в течение следующих полутора месяцев.