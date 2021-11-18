Парк Екатерингоф в Петербурге засеют экспериментальным сортом газона

Комитет по благоустройству опубликовал список семян, которые будут закупать в 2022 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге несколько парков и скверов засеют экспериментальным сортом газона. Это будут альтернативные растения уже привычной траве, которой покрыты общественные зоны в городе. летом 2021 года общественники обращались в Смольный, после того, как из-за сильной жары газоны в городе пожелтели. Местные жители предложили другие варианты, некоторые из них приняли и Комитет по благоустройству опубликовал список семян, которые будут закупать в 2022 году.

В частности в парке Екатерингофе и Удельном посеют экспериментальный медоносный газон. На бульваре Кораблестроителей появится клеверный газон.

- Увы, вместо сотен предложенных горожанами мест, присланных на адрес Комитета, было решено сделать всего лишь по одному в каждом районе: 24 из 227... Потрясающий процент эффективности, - сообщили общественники на странице "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсети "Вконтакте".