Детский омбудсмен Петербурга направил запрос в МВД после задержания 14-летней девочки

Анна Митянина проверяет инцидент с задержанием девочки-подростка в Петербурге. Фото: Елена Валицкая

Уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина направила запрос в МВД после резонансного задержания 14-летней девочки в Калининском районе. Мать школьницы Елена рассказала на своей странице во «Вконтакте», что в среду, 17 ноября, пятеро полицейских взяли дочь под руки и посадили в автомобиль против ее воли. По словам женщины, причина в том, что девочка перебежала дорогу в неположенном месте. Девочка оказывала активное сопротивление, инцидент сняли на видео и опубликовали в Сети.

Как рассказали «КП-Петербург» в аппарате детского омбудсмена, они организовали проверку по факту происшествия и обратились в полицию.

- В рамках мониторинга социальных сетей сотрудники аппарата обнаружили видеозапись задержания. В рамках соглашения с органами МВД аппаратом был направлен запрос. Обращение в аппарат от родителей не поступало, - отметил Александр Попейко, представитель пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.